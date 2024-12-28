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Соболенко о Швентек: «Наши отношения становятся более спокойными»

Арина Соболенко рассказала, как изменились ее отношения с Игой Швентек.

– Вы выложили, как тренируетесь с Игой – было ли странно тренироваться со своим главным соперником?

– Было весело. Все началось на итоговом – я предложила снять тикток. Подумала: «Ладно, спрошу и посмотрю, что будет». Подумала, что мы должны держаться вместе, веселиться и просто наслаждаться соперничеством, а не быть слишком серьезными по отношению друг к другу.

Так что я спросила, и мы это сделали. С тех пор мы пару раз потренировались. Потом я тренировалась в зале после нашей тренировки на корте и она сказала, что может присоединиться. Я такая: «Давай».

Мы сняли это и выложили. И наши отношения становятся более спокойными. Она очень приятная, и было здорово познакомиться поближе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Соболенко
logoИга Швентек
logoАрина Соболенко
logoWTA
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