Соболенко о допинговом деле Швентек: «Я верю в чистый спорт и больше мне нечего добавить»
Арина Соболенко отказалась комментировать допинговое дело Иги Швентек.
«Часто люди слишком остро реагируют, не разобравшись в ситуации, поэтому я не хочу никак высказываться. Я верю в чистый спорт и больше мне нечего добавить».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: National
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