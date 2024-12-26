Кириос репостнул картинку с Синнером: «Я и Гринч»
Ник Кириос поделился картинкой с Янником Синнером.
Ее сгенерировал с помощью искусственного интеллекта и выложил теннисный фан-аккаунт.
«Я и Гринч», – подписал австралиец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @k1ngkyrg1os
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