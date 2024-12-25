Сара Эррани: «Мне всегда нравился Кириос, но в последнее время он позволил себе несколько неуместных высказываний»

Сара Эррани рассказала, как относится к Нику Кириосу.

«Мы не знакомы лично. У него яркая индивидуальность, и он мне всегда нравился. Он устраивает на корте шоу. Если знать мой характер, можно подумать, что он не должен мне нравиться, но он мне нравится.

Но в последнее время он позволил себе несколько неприятных неуместных высказываний, и вот они мне не очень-то понравились. Я говорю не только о его словах о Синнере. Он сделал несколько довольно резких заявлений.

Когда ты не туре и меньше играешь... Показалось, что он вел себя эгоцентрично, и это мне не понравилось».

Также она высказалась о допинговом деле Синнера.

«Мы обсуждаем это между собой. Мы пришли к выводу, что ситуация непростая, в каждом деле есть свои нюансы и нельзя обобщать.

Мы должны быть в курсе того, как все происходит. Все сложно. Нужно оптимизировать сроки, потому что одни спортсмены ждут месяцами, а другие решают проблему за два-три дня».