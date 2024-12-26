Халеп пропустит Australian Open из-за травм плеча и колена

Симона Халеп снялась с Australian Open из-за болей в плече и колене.

Румынке, которая сейчас 877-я в рейтинге, дали wild card в квалификацию.

Экс-первая ракетка мира также пропустит турнир в Окленде, где у нее был wild card в основную сетку.

«Хочу пожелать всем хороших праздников и рассказать о небольшом обновлении. После выставочного турнира в Абу-Даби я снова почувствовала боль в колене и плече. После длительных обсуждений с командой мы hешили, что будет разумно отложить старт моего сезона. Это не то, чего я хотела бы. Но я благодарю организаторов турниров в Окленде и Australian Open за wild card, и мне жаль, что я не смогу воспользоваться ими в этот раз. Я отдохну и буду готовиться к следующему турниру в Клуж-Напоке, где мне не терпится сыграть перед потрясающими румынскими болельщиками 🙏🇷🇴», – написала румынка.