Халеп и сын Хьюитта получили wild card в квалификацию Australian Open

Симона Халеп получила wild card в квалификацию Australian Open.

Румынка – финалистка 2018 года.

Кроме нее, приглашения в квалификацию «Большого шлема» получили: Астра Шарма, Тина Смит, Петра Хьюл, Мелиса Эркан, Елена Мичич, Лизетт Кабрера и Джейми Фурлис , Рената Ямрихова.

Среди мужчин wild card получили: Марк Полманс, Дэйн Суини, Мэттью Деллаведова, Хейден Джонс, Блейк Эллис, Эдди Винтер, Павел Маринков, Круз Хьюитт (сын экс-первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта), Рей Сакамото.