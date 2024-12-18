Халеп и сын Хьюитта получили wild card в квалификацию Australian Open
Симона Халеп получила wild card в квалификацию Australian Open.
Румынка – финалистка 2018 года.
Кроме нее, приглашения в квалификацию «Большого шлема» получили: Астра Шарма, Тина Смит, Петра Хьюл, Мелиса Эркан, Елена Мичич, Лизетт Кабрера и Джейми Фурлис, Рената Ямрихова.
Среди мужчин wild card получили: Марк Полманс, Дэйн Суини, Мэттью Деллаведова, Хейден Джонс, Блейк Эллис, Эдди Винтер, Павел Маринков, Круз Хьюитт (сын экс-первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта), Рей Сакамото.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт Australian Open
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