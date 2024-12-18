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Халеп и сын Хьюитта получили wild card в квалификацию Australian Open

Симона Халеп получила wild card в квалификацию Australian Open.

Румынка – финалистка 2018 года.

Кроме нее, приглашения в квалификацию «Большого шлема» получили: Астра Шарма, Тина Смит, Петра Хьюл, Мелиса Эркан, Елена Мичич, Лизетт Кабрера и Джейми Фурлис, Рената Ямрихова.

Среди мужчин wild card получили: Марк Полманс, Дэйн Суини, Мэттью Деллаведова, Хейден Джонс, Блейк Эллис, Эдди Винтер, Павел Маринков, Круз Хьюитт (сын экс-первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта), Рей Сакамото.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт Australian Open
logoДжейми Фурлис
Астра Шарма
Марк Полманс
Елена Мичич
logoСимона Халеп
Дэйн Суини
Эдвард Винтер
Лизетт Кабрера
Блейк Эллис
Тина Надин Смит
Рей Сакамото
Рената Ямрихова
Петра Хьюл
logoAustralian Open
logoWTA
logoATP
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