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Надаль пришел на полуфинал молодежного итогового турнира

Рафаэль Надаль присутствует на полуфинале Next Gen ATP Finals.

Испанец приехал в Джидду вчера. Он пообщался с участниками турнира и провел автограф-сессию в фан-зоне.

В первом полуфинале играют Алекс Микельсен и Лэрнер Тьен.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisTV
logoNext Gen ATP Finals
logoРафаэль Надаль
logoАлекс Микельсен
logoЛэрнер Тьен
logoATP
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