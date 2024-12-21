Надаль пришел на полуфинал молодежного итогового турнира

Рафаэль Надаль присутствует на полуфинале Next Gen ATP Finals.

Испанец приехал в Джидду вчера. Он пообщался с участниками турнира и провел автограф-сессию в фан-зоне.

В первом полуфинале играют Алекс Микельсен и Лэрнер Тьен.