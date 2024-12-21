Надаль приехал на молодежный итоговый турнир ATP в Джидде
Рафаэль Надаль приехал на Next Gen ATP Finals в Джидде.
Он пообщался с участниками турнира и провел автограф-сессию в фан-зоне.
В январе Надаль стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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