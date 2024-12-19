Соболенко после того, как выиграла сет на тай-брейке, ведя до этого 5:0: «Это целиком вина капитана команды – он мог бы болеть за меня побольше»

Арина Соболенко пошутила о том, что чуть не отдала сет, ведя 5:0.

Белоруска победила Елену Рыбакину со счетом 7:6(3) на выставочном турнире World Tennis League.

– Вы вели 5:0, потом [Рыбакина] начала возвращаться в игру, но вы все равно победили.

– Скажем, что ему [Дэниэлу Нестеру] все равно надо еще учиться как приспособиться под игрока. Под то, когда все идет на по плану, что они говорят, как реагируют… Это целиком его вина, потому что когда я вела 5:2, он мог бы болеть за меня побольше. А он этого не делал. Это твоя вина (Нестеру, он кивает). Так все и работает. Это их вина, не твоя (улыбается).

Нестер добавил:

– Да, это я снимаю давление (смеется).