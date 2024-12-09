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Соболенко – игрок года по версии WTA, Наварро – прогресс года, Бадоса – возвращение года

WTA объявила обладательниц ежегодных наград.

В голосовании участвовали мировые теннисные медиа.

• Игрок года – Арина Соболенко.

• Пара года – Сара Эррани и Жасмин Паолини.

• Прогресс года – Эмма Наварро.

• Новичок года – Лулу Сан.

• Возвращение года – Паула Бадоса.

Список всех номинанток здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoАрина Соболенко
logoСара Эррани
logoЖасмин Паолини
logoЭмма Наварро
logoЛулу Сан
logoПаула Бадоса
logoWTA
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