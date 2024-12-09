Соболенко – игрок года по версии WTA, Наварро – прогресс года, Бадоса – возвращение года
WTA объявила обладательниц ежегодных наград.
В голосовании участвовали мировые теннисные медиа.
• Игрок года – Арина Соболенко.
• Пара года – Сара Эррани и Жасмин Паолини.
• Прогресс года – Эмма Наварро.
• Новичок года – Лулу Сан.
• Возвращение года – Паула Бадоса.
Список всех номинанток здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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