«Испанцы никогда не умирают». Циципас о том, что Бадоса победила в номинации WTA «Возвращение года»
Стефанос Циципас поздравил Паулу Бадосу с наградой WTA по итогам сезона.
«Моя дорогая Паула, ты так много работала и продемонстрировала невероятную стойкость, пока возвращалась в ряды топ-игроков в этом сезоне. Я невероятно горжусь тобой и тем, что ты взяла награду WTA «Возвращение года».
Как говорится в известной фразе: «Испанцы никогда не умирают», – твитнул Циципас
Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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