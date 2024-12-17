«Испанцы никогда не умирают». Циципас о том, что Бадоса победила в номинации WTA «Возвращение года»

Стефанос Циципас поздравил Паулу Бадосу с наградой WTA по итогам сезона.

«Моя дорогая Паула, ты так много работала и продемонстрировала невероятную стойкость, пока возвращалась в ряды топ-игроков в этом сезоне. Я невероятно горжусь тобой и тем, что ты взяла награду WTA «Возвращение года».

Как говорится в известной фразе: «Испанцы никогда не умирают», – твитнул Циципас

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