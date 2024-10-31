Бадоса о Циципасе: «У него очень четкое представление о том, чего он хочет в жизни. Я восхищаюсь тем, что он делает каждый день»

Паула Бадоса рассказала об отношениях со Стефаносом Циципасом.

«Я познакомилась со Стефом вскоре после того, как травмировала [спину]. Для меня это был один из самых тяжелых сезонов, потому что я никогда не проводила столько месяцев без тенниса, а он принес мне счастье, поддержал меня и дал глоток свежего воздуха, который был мне так нужен в тот момент. Мне очень повезло, что в такое темное время в моей жизни появился свет.

Стефанос безоговорочно поддерживал меня все те месяцы, когда мне пришлось лежать на диване. Он эмпатичный человек и порой настолько сопереживал мне, что в итоге сам мучился. Бывало, что я вставала и боролась только ради него, постоянно искала решения, чтобы улучшить ситуацию. Вот почему, когда я выиграла титул в Вашингтоне, он был первым, кому я позвонила и кого упомянула: он внес огромный вклад в мое выздоровление.

Стефанос восхищает меня стойкостью в сложные времена. Он невероятно хорошо умеет преодолевать трудности, и мне это нравится. Еще он очень трудолюбив. У него очень четкое представление о том, чего он хочет в жизни, и мне это тоже нравится. Я не только очень его люблю, но и восхищаюсь тем, что он делает каждый день. Мы понимаем друг друга, сопереживаем друг другу, умеем поставить себя на место другого и выслушать.

В мире тенниса, где столько давления и переездов, очень трудно почувствовать себя дома, и я чувствую себя так рядом с ним. Как говорится, главное не где, а с кем».