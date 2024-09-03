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Циципас о тренировке с Бадосой: «Пережил еще одну, на которой не получил ракеткой по лицу»

Стефанос Циципас выложил видео с Паулой Бадосой с тренировки на US Open

«Пережил еще одну тренировку, на которой не получил ракеткой по лицу», – подписал его грек.

На US Open они выступали в смешанном разряде, но проиграли в первом круге. В одиночке Циципас также уступил в первом круге, а Бадоса вышла в четвертьфинал, где сыграет с Эммой Наварро.

Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoПаула Бадоса
logoСтефанос Циципас
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