Бадоса о Циципасе: «Он проходит через сложные моменты, но он чемпион и всегда им будет»

Паула Бадоса прокомментировала выход в третий круг US Open

Испанка победила Тейлор Таунсенд – 6:3, 7:5. Бадоса впервые выиграла два матча на этом турнире.

«У меня были мысли об этом на матчболе. На первом подумала: «Давай, ты сейчас сделаешь то, что не делала никогда раньше».

Знаю, что это только третий круг, но я очень ждала момента, когда у меня получится достичь этого результата в Нью-Йорке. Сегодня я играла с американкой, но я себя тоже чувствую немного... Я здесь родилась. Спасибо вам, что пришли и поддерживали. Даже если не меня, все равно здорово, что вы тут были.

[Таунсенд] – сложная соперница. Она очень агрессивная, очень хорошо подает. Я знала, что у нее много уверенности, потому что она провела много матчей. И знала, что будет борьба. Я очень рада, что хорошо принимала и подавала. И атаковала в важные моменты. Здорово, что все сложилось.

Надеюсь, мы сыграем [микст со Стефаносом Циципасом] завтра. Мы очень этого ждем. Здорово, что у нас есть возможность сыграть вместе. Мы проводим время вдвоем и вне корта, и на корте. На «Шлеме» это еще более особенно, потому что мечта становится реальностью.

Еще я хочу выразить свое восхищение [Циципасу], потому что он проходит через сложные моменты, но он чемпион и всегда им будет».

Ранее Циципас уступил в первом круге Танаси Коккинакису – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.