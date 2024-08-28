  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бадоса о Циципасе: «Он проходит через сложные моменты, но он чемпион и всегда им будет»
2

Бадоса о Циципасе: «Он проходит через сложные моменты, но он чемпион и всегда им будет»

Паула Бадоса прокомментировала выход в третий круг US Open

Испанка победила Тейлор Таунсенд – 6:3, 7:5. Бадоса впервые выиграла два матча на этом турнире.

«У меня были мысли об этом на матчболе. На первом подумала: «Давай, ты сейчас сделаешь то, что не делала никогда раньше».

Знаю, что это только третий круг, но я очень ждала момента, когда у меня получится достичь этого результата в Нью-Йорке. Сегодня я играла с американкой, но я себя тоже чувствую немного... Я здесь родилась. Спасибо вам, что пришли и поддерживали. Даже если не меня, все равно здорово, что вы тут были.

[Таунсенд] – сложная соперница. Она очень агрессивная, очень хорошо подает. Я знала, что у нее много уверенности, потому что она провела много матчей. И знала, что будет борьба. Я очень рада, что хорошо принимала и подавала. И атаковала в важные моменты. Здорово, что все сложилось.

Надеюсь, мы сыграем [микст со Стефаносом Циципасом] завтра. Мы очень этого ждем. Здорово, что у нас есть возможность сыграть вместе. Мы проводим время вдвоем и вне корта, и на корте. На «Шлеме» это еще более особенно, потому что мечта становится реальностью.

Еще я хочу выразить свое восхищение [Циципасу], потому что он проходит через сложные моменты, но он чемпион и всегда им будет».

Ранее Циципас уступил в первом круге Танаси Коккинакису – 6:7(5), 6:4, 3:6, 5:7.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @usopen
logoUS Open
logoATP
logoWTA
logoПаула Бадоса
logoСтефанос Циципас
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бадоса о чемпионе мужского US Open: «Сердце говорит одно, а разум – другое. Ладно, назову Циципаса»
1123 августа, 14:52
Циципас и Бадоса выиграли выставочный турнир микстов перед US Open
421 августа, 08:48Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
US Open. Рублев играет с Риндеркнешем, Зверев – с Мюллером, Джокович встретится с Дьере, Рууд – с Монфисом, Фриц – с Берреттини, Димитров вышел в 3-й круг.
4353 минуты назадLive
Роддик потерял Кубок, а Серена угрожала судье? Это правда или ложь про US Open
57 минут назадСпецпроект
Крейчикова впервые за 13 месяцев уступила сопернице не из топ-100 и вылетела во 2-м круге US Open
5сегодня, 17:18
«Мне писали: «Надеюсь, твоя мать скоро умрет». Гарсия предложила отказаться от рекламы букмекеров, чтобы уменьшить количество хейта в сторону теннисистов
6сегодня, 16:28
🎾🏆 Три Больших шлема и Кубок Федерации. Спортс“ и Wink сняли док про лучший год нашего женского тенниса
сегодня, 16:00Кино
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
сегодня, 14:35
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото