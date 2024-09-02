Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open

Когда в мае Паула Бадоса объявила, что они со Стефаносом Циципасом расстались , анонимное медиа Deuxmoi, собирающее селебрити-сплетни, сообщило, что причиной расставания стало нежелание грека в конце года вместе завершить карьеры. Якобы 26-летняя испанка из-за неизлечимой травмы доигрывает последний сезон, после чего хочет создать семью, и даже не поздравила партнера с большим титулом (месяцем раньше выиграл первый за два года «Мастерс» ), потому что он в ее планы не вписывался.

Deuxmoi рассказывало и про якобы купленный Циципасом для Бадосы дом, и про якобы планируемую беременность, но сомнения во всем сообщении не вызывало только одно – что у экс-второй ракетки мира действительно травма, из-за которой вся ее дальнейшая карьера под вопросом. В 2023-м стрессовый перелом позвоночника вынудил ее завершить сезон после «Уимблдона». Она вернулась в начале 2024-го, но, как это часто бывает в теннисе, не потому, что вылечилась, а потому, что вылечиться не получалось, и нужно было учиться играть с травмой.

Выходило не очень: с трех из восьми первых турниров сезона Бадоса снялась по ходу матчей и к середине весны выпала из топ-100. К тому времени врачи сказали ей, что ее карьерные перспективы не внушают оптимизма.

«Они сказали, что единственный выход, который они могут предложить и который может позволить мне поиграть еще несколько лет, – это уколы кортизона, – рассказывала Паула в апреле. – Я сказала: «Несколько лет? Но мне всего 26». Это было тяжело принять. Но пока что уколы помогают. Боль есть всегда, но хотя бы не настолько, чтобы я не могла играть через нее».

К «Ролан Гаррос» Бадоса воссоединилась с Циципасом и прошла два курса кортизоновых инъекций, и они действительно позволили ей набрать форму. «Это американские горки: каждое утро просыпаешься, не зная, как сложится день», – говорила она в Риме, но там же впервые за год выиграла три матча подряд. В Париже ее обыграла только вторая ракетка мира (и близкая подруга) Арина Соболенко, на «Уимблдоне» она впервые за два года сыграла на второй неделе турнира «Большого шлема» (проиграла другой возвращенке Донне Векич).

Несмотря на то, что обезболивающие уколы – это не устойчивое решение, на данном этапе их хватило, чтобы вернуть Бадосе уверенность в собственном теле, а за ней подтянулась и игра. «Когда я была в своей лучшей форме, я всегда могла положиться на свое тело, свою выносливость», – объясняла она этим летом возвращение в эту форму.

Пропустив Олимпиаду ради US Open , Бадоса по wild card попала в сетку турнира WTA в Вашингтоне и там победила четырех более рейтинговых соперниц, а в самом упорном матче отыгралась с 0:1 по сетам против тоже набиравшей форму Эммы Радукану. Паула взяла первый титул после травмы и рассказала, как перестала переживать за организм:

«[В начале сезона] я думала: «#####, нельзя доводить до третьего сета, потому что тогда завтра я не смогу играть». Сейчас же во втором сете я думаю: «Ничего, еще третий есть. Можешь зарубиться сегодня – и завтра будешь в порядке». Это позволяет мне расслабиться и играть свободнее».

Эта новообретенная свобода накануне US Open привела Бадосу в полуфинал тысячника в Цинциннати и как следствие – в посев «Шлема» на полгода раньше плана, составленного с тренером Полом Толедо Баге:

«[В середине лета] он открыл блокнот со словами: «Сейчас ты 115-я. Какие цели на этот год?» Он знает, что я не люблю обсуждать рейтинг, но в тот момент это было уместно. Я сказала, что идеально было бы посеяться на Australian Open. Мы обсудили, что более реалистично подняться место на 60-е, и он посчитал, сколько мне для этого нужно очков.

Но полтора месяца спустя я уже в топ-30. Он про это сказал, что такого никак не ожидал: «Я очень в тебя верю, но это очень, очень быстро».

На US Open часть сетки Бадосы приоткрылась после поражений чемпионки «Уимблдона» Барборы Крейчиковой и трехкратной финалистки турнира Виктории Азаренко. Испанка прошла обыгравших их теннисисток: у Елены Габриэлы Рузе отыграла матчбол, прежде чем победить на решающем тай-брейке, а дебютантке второй недели «Шлема» Яфань Ван отдала три гейма. Про матч она сказала, что после того, как два первых гейма продолжались 17 минут, готовилась «умереть на корте», но показать сопернице, что «она может бороться жестко, но я буду еще жестче».

Паула повторила свой лучший результат на «Шлеме», вернувшись в восьмерку сильнейших впервые с «Ролан Гаррос»-2021 (тогда впервые заскочила в посев и тоже в последний момент – после титула на неделе перед «Шлемом»).

«Год назад я приехала сюда, но была вынуждена сняться, – сказала Бадоса после выхода в четвертьфинал. – Я была не в состоянии играть. Это было очень тяжело и грустно. Я никогда не думала, что смогу вернуться сюда через год и показать свой лучший результат на «Шлеме». Несколько месяцев назад я думала закончить со спортом, потому что я потеряла веру в себя, и травма не отвечала на лечение. Так что сейчас быть здесь – это мечта».

В четвертьфинале Бадоса сыграет с действующей чемпионкой US Open Коко Гауфф или с проводящей лучший сезон Эммой Наварро.

Она родилась в семье моделей и страдала от сравнений с Шараповой. Паула Бадоса – чемпионка пятого «Шлема»

Фото: instagram.com /paulabadosa; Gettyimages.ru /Luke Hales