Наоми Осака: «Свобода – это больше не беспокоиться о том, что думают окружающие»

Наоми Осака ответила, что для нее свобода.

«Каждому свобода видится по-своему, и мое восприятие свободы меняется в зависимости от того, что происходит в моей жизни.

Свобода – это больше не беспокоиться о том, что думают окружающие.

Сейчас свобода для меня – это возможность проводить время с дочерью, видеть радость в ее глазах и знать, что пока я рядом с ней и подаю ей пример, никакие посторонние мнения не имеют значения. Я осознала, что после рождения дочери мое восприятие мира сводится к простому вопросу: независимо от того, выигрываю я или проигрываю, нравится ли мне вообще играть в эту игру?

Я по-прежнему в поиске настоящей свободы, но верность убеждениям однозначно помогла мне ощутить определенную личную свободу. Еще это помогло мне меньше на себя давить: я уже не требую от себя быть идеальной и всегда соглашаться с большинством. Я стараюсь быть своеобразным рупором для тех, кто, возможно, еще не обрел собственный голос – я и сама долго была в такой ситуации.

Путь спортсменов состоит из влетов и падений, а ожидания иногда нас ломают. Оставаться на пике психологически и физически – сложная задача, и я очень рада участвовать в важной дискуссии о том, как улучшить ситуацию для будущих спортсменов. Сейчас у спортсменов как никогда много возможностей высказаться. Все очень по-разному этим пользуются. Я уважаю спортсменов, которые не молчат и стремятся изменить существующее положение дел. Наверное, я так и делала на протяжении многих лет».