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20-летний Алекс Микельсен: «Как бы глупо это ни звучало, нужно учиться проигрывать, потому что это будет происходить постоянно»

Алекс Микельсен рассказал, какие выводы сделал за первый полный сезон в туре.

Сейчас 20-летний американец – 41-я ракетка мира.

– Что вы поняли о туре в этом году?

– Тур беспощаден. Ты проигрываешь каждую неделю. В этом году я не выиграл ни одного турнира. В финале в Ньюпорте у меня был матчбол, но соперник подал эйс. Это была хорошая неделя.

В прошлом году я много выигрывал, раз поднялся с 600-й строчки на 97-ю. Я выиграл много матчей на «Фьючерсах» и «Челленджерах». Даже если ты не побеждаешь на каждом турнире, ты все равно выигрываешь кучу матчей.

А в этом году, наверное, результат 50 на 50. У меня примерно одинаковое количество побед и поражений (31:29 – Спортс’’). Психологически тяжело проходить через все это в первый раз. И как бы глупо это ни звучало, я считаю, что нужно учиться проигрывать, потому что это будет происходить постоянно.

Все играют на хорошем уровне. В топ-100 в тот или иной день любой может обыграть любого. И если уж на то пошло, в теннисе нет никаких гарантий. Здесь тяжело. И это главное, что я понял. И однозначно важность терпения. Терпения в ожидании результатов. Терпения во время матчей.

Мне кажется, за этот год я очень вырос. Это был отличный первый год. Я получил много полезного опыта. Дела идут неплохо. Я достиг цели и поднялся в топ-50. Так что я доволен.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: nextgenatpfinals.com
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