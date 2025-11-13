  • Спортс
13

Зверев о поражении от Синнера: «Счет 6:4, 6:3 говорит об одностороннем матче, но по ощущениям он был ближе, чем кажется»

Зверев о поражении от Синнера: счет не отражает сути игры.

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от Янника Синнера во втором туре группового этапа итогового турнира – 4:6, 3:6.

– Думаю, главным фактором сегодня стала его подача на брейк-пойнтах. У меня было больше возможностей сделать брейк, чем у него, и с задней линии я чувствовал себя даже лучше, чем в Вене. Но у него было всего два брейк-пойнта (на самом деле четыре – Спортс’’) – и он реализовал оба. У меня было гораздо больше – и ни одного не использовал.

Счет 6:4, 6:3 говорит об одностороннем матче, но по ощущениям он был ближе, чем кажется. Мы оба показывали высокий уровень, особенно в затяжных розыгрышах.

Просто сегодня был его день – такое иногда бывает. Когда Янник так подает, это бонус к его главным сильным сторонам – движению, мощным форхенду и бэкхенду. На всех семи брейк-пойнтах он попал первым мячом, я даже не успевал ввязаться в розыгрыш. Один раз вернул – и он тут же выиграл очко за счет форхенда. В такой ситуации тяжело что-то изменить.

Очевидно, подача – это то, что он сильно улучшил. В целом матч был качественным и, на мой взгляд, равным, просто счет этого не отражает.

– Если описать матч одним словом?

– Надеюсь, мы еще встретимся – все просто.

– В первом сете ты попал 87% первых подач, выиграл 19 из 26 очков и все равно уступил. Что ты себе говоришь в такие моменты?

– Это не то чтобы невозможно. У меня было много шансов. У него – один, и он его использовал. Поэтому он и №1 в мире: пользуется своими моментами. Матч был очень высокого уровня, просто он справился с ключевыми эпизодами лучше, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
