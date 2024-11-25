Фис, Микельсен, Меньшик и Цзюньчэн сыграют на молодежном итоговом
ATP объявила часть игроков, которые квалифицировались на молодежный итоговый. Он пройдет в Джидде с 18 по 22 декабря.
На итоговом сыграют:
№20 Артур Фис
№42 Алекс Микельсен
№48 Якуб Меньшик
№50 Шан Цзюньчэн
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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