  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дементьева о Вукове: «Возможно, он был излишне эмоциональным и требовательным, но все шло от желания помочь Рыбакиной»
13

Дементьева о Вукове: «Возможно, он был излишне эмоциональным и требовательным, но все шло от желания помочь Рыбакиной»

Дементьева высказалась о решении Рыбакиной бойкотировать главу WTA на итоговом.

Экс-третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о поведении Елены Рыбакиной во время церемонии награждения итогового турнира.

Казахстанка, выигравшая титул и заработавшая за турнир рекордные 5,2 миллиона долларов, отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер.

На пресс-конференции Рыбакина отказалась озвучивать причину, но затем заявила: «У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

«Эта история очень давняя, и я думала, что она уже давно закончена. Она неоднозначная. Я, конечно, понимаю, что Елена как человек очень закрытый и, наверное, попала для себя в крайне некомфортную ситуацию, когда вся мировая общественность стала обсуждать ее личные и профессиональные отношения с тренером. В итоге вмешалась Женская теннисная ассоциация: они провели, как сказали, свое расследование и по его результатам вынесли дисквалификацию. Стефано не мог присутствовать на турнирах в течение года. И это совпало с тем, что Елена в тот момент решила расстаться со своим тренером.

Что между ними произошло – мы не знаем, и пусть это останется между ними. Можно лишь констатировать: со Стефано Елена раскрылась. Она выросла как теннисистка именно рядом с ним и добилась своих самых весомых побед. Они начали сотрудничать, когда она была около 200-й позиции в рейтинге. Он не взял готовую звезду из топ-10 – они вместе прошли очень большой и сложный путь. Для нее это был первый опыт такого уровня, и для него – тоже, как для тренера, которому впервые досталась настолько талантливая спортсменка.

Я уверена, что он сразу понял, что перед ним – неограненный алмаз, и захотел раскрыть этот талант. Допускаю, что на этом пути он совершал ошибки: возможно, был излишне эмоционален, требователен. Но, как мне кажется, все это шло от желания помочь ей стать лучше. В туре много тренеров, которые десятилетиями переходят от игрока к игроку, уже утомились от тенниса, и все, что их волнует, – получат ли они бонус после успешного турнира. Здесь же была совсем другая история.

Да, возможно, он где-то передавил – неспроста ведь она тогда прекратила с ним работу. Не знаю, было ли это ее личным решением или следствием давления общественности. Она попробовала поработать с другими специалистами – с ней были прекрасные тренеры: и Горан Иванишевич, и Давид Сангинетти. Но в итоге она вернулась к Стефано. И насколько это решение было правильным или нет – думаю, нам всем ответил итоговый чемпионат и этот ее триумф», – сказала Дементьева в эфире шоу «Хардкорт» на канале First & Red.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал First & Red
logoЕлена Рыбакина
logoЕлена Дементьева
logoWTA Finals
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»
15 минут назад
Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»
сегодня, 18:02
Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
сегодня, 16:47
Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»
сегодня, 16:01
Де Минаур после первой победы на итоговом написал на камере: «Наконец-то»
сегодня, 15:26Фото
Алькарас второй раз вышел в полуфинал итогового турнира
сегодня, 15:08
Де Минаур прервал серию из 16 поражений от игроков из топ-10. Он выйдет в полуфинал итогового, если Алькарас обыграет Музетти
сегодня, 14:49
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 3-й тур. Алькарас встретится с Музетти, Фриц уступил Де Минауру
сегодня, 14:47
Тони Надаль о травмах: «Дело не в календаре, а в резкости движений. Я предлагаю уменьшить размер ракеток – немного замедлить игру»
сегодня, 14:11
Тарпищев о Шараповой: «Медленная. И когда Серена предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
вчера, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28