Дементьева о Вукове: «Возможно, он был излишне эмоциональным и требовательным, но все шло от желания помочь Рыбакиной»

Дементьева высказалась о решении Рыбакиной бойкотировать главу WTA на итоговом.

Экс-третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о поведении Елены Рыбакиной во время церемонии награждения итогового турнира.

Казахстанка, выигравшая титул и заработавшая за турнир рекордные 5,2 миллиона долларов, отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер.

На пресс-конференции Рыбакина отказалась озвучивать причину, но затем заявила: «У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».

«Эта история очень давняя, и я думала, что она уже давно закончена. Она неоднозначная. Я, конечно, понимаю, что Елена как человек очень закрытый и, наверное, попала для себя в крайне некомфортную ситуацию, когда вся мировая общественность стала обсуждать ее личные и профессиональные отношения с тренером. В итоге вмешалась Женская теннисная ассоциация: они провели, как сказали, свое расследование и по его результатам вынесли дисквалификацию. Стефано не мог присутствовать на турнирах в течение года. И это совпало с тем, что Елена в тот момент решила расстаться со своим тренером.

Что между ними произошло – мы не знаем, и пусть это останется между ними. Можно лишь констатировать: со Стефано Елена раскрылась. Она выросла как теннисистка именно рядом с ним и добилась своих самых весомых побед. Они начали сотрудничать, когда она была около 200-й позиции в рейтинге. Он не взял готовую звезду из топ-10 – они вместе прошли очень большой и сложный путь. Для нее это был первый опыт такого уровня, и для него – тоже, как для тренера, которому впервые досталась настолько талантливая спортсменка.

Я уверена, что он сразу понял, что перед ним – неограненный алмаз, и захотел раскрыть этот талант. Допускаю, что на этом пути он совершал ошибки: возможно, был излишне эмоционален, требователен. Но, как мне кажется, все это шло от желания помочь ей стать лучше. В туре много тренеров, которые десятилетиями переходят от игрока к игроку, уже утомились от тенниса, и все, что их волнует, – получат ли они бонус после успешного турнира. Здесь же была совсем другая история.

Да, возможно, он где-то передавил – неспроста ведь она тогда прекратила с ним работу. Не знаю, было ли это ее личным решением или следствием давления общественности. Она попробовала поработать с другими специалистами – с ней были прекрасные тренеры: и Горан Иванишевич , и Давид Сангинетти. Но в итоге она вернулась к Стефано. И насколько это решение было правильным или нет – думаю, нам всем ответил итоговый чемпионат и этот ее триумф», – сказала Дементьева в эфире шоу «Хардкорт» на канале First & Red.

Елена Рыбакина вернулась в элиту. Официально

Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе»