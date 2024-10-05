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Джокович о победе над Микельсеном: «Я рад соревноваться с молодыми теннисистами, очень жду следующего матча»

Новак Джокович прокомментировал стартовую победу на «Мастерсе» в Шанхае.

Во втором круге он обыграл Алекса Микельсена 7:6(3), 7:6(9). В первом сете он уступал 1:4, а во втором упустил такое же преимущество, но отыграл два сетбола на тай-брейке.

«Это был мой первый матч с Алексом. Я какое-то время не играл, поэтому не сразу нащупал ритм. Алекс начал потрясающе: мощно подавал, играл агрессивно. Он не боится рисковать и давить на соперника.

Очень упорный матч, в обоих сетах уровень тенниса был высоким. Я просто доволен, что сохранял хладнокровие в важные моменты на тай-брейке второго сета.

Во второй партии я был в одном очке от того, чтобы повести с двумя брейками. Счет вполне мог стать 6:1 во втором сете, но на этом уровне все может поменяться очень быстро.

Я рад соревноваться с молодыми теннисистами, очень жду следующего матча».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoНовак Джокович
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoАлекс Микельсен
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