Джокович о победе над Микельсеном: «Я рад соревноваться с молодыми теннисистами, очень жду следующего матча»

Новак Джокович прокомментировал стартовую победу на «Мастерсе» в Шанхае.

Во втором круге он обыграл Алекса Микельсена 7:6(3), 7:6(9). В первом сете он уступал 1:4, а во втором упустил такое же преимущество, но отыграл два сетбола на тай-брейке.

«Это был мой первый матч с Алексом. Я какое-то время не играл, поэтому не сразу нащупал ритм. Алекс начал потрясающе: мощно подавал, играл агрессивно. Он не боится рисковать и давить на соперника.

Очень упорный матч, в обоих сетах уровень тенниса был высоким. Я просто доволен, что сохранял хладнокровие в важные моменты на тай-брейке второго сета.

Во второй партии я был в одном очке от того, чтобы повести с двумя брейками. Счет вполне мог стать 6:1 во втором сете, но на этом уровне все может поменяться очень быстро.

Я рад соревноваться с молодыми теннисистами, очень жду следующего матча».