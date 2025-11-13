  • Спортс
Синнер о 28-матчевой беспроигрышной серии на крытом харде: «В детстве не так много играл в зале, но сейчас чувствую, что он идеально подходит моему стилю»

Синнер о победе над Зверевым: все решили буквально один-два розыгрыша.

Вторая ракетка мира Янник Синнер оценил победу над Александром Зверевым во втором туре группового этапа итогового турнира – 6:4, 6:3.

– У вас выдающаяся статистика на крытых хардовых кортах. Какие у вас отношения с этим покрытием? Много ли играли на нем в юности?

– Нет, в детстве я вообще не так много играл, если честно. Но сейчас чувствую, что зал идеально подходит моему стилю. Здесь легче поймать ритм – даже на тренировках.

Когда соперник играет быстро, очень сложно поменять темп – и это помогает мне, потому что я люблю агрессивный, быстрый теннис. Но при этом я стараюсь сам варьировать темп – это важно, особенно когда играешь против разных типов игроков.

Ну и, конечно, в помещении нет ветра, солнца – всегда одинаковые условия. Это помогает чувствовать корт и контроль над мячом, по крайней мере, мне.

– Когда вы встречаетесь с кем-то вроде Зверева, которого обыгрываете уже пятый раз подряд, и, кажется, с августа прошлого года уступили ему всего один сет, как вы подходите к таким матчам с точки зрения психологии? Я понимаю, что у вас не бывает недооценки, но все же – какой настрой, когда в соперниках тот же де Минаур, с которым личка 12:0?

– Главное – быть готовым, потому что, когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, ты тоже ищешь, что можно изменить. В какой-то момент находишь, что начинает работать – и я просто стараюсь быть готов к тому, что соперник тоже попытается что-то поменять.

Сегодня, например, Саша действительно немного изменил тактику – но я был к этому готов. Хотя, возможно, если бы я не подавал так хорошо, особенно в ключевые моменты, все могло бы сложиться иначе.

Если смотреть матч, все решили буквально один-два розыгрыша. Пара мячей – и я взял первый сет. Еще пару – и второй. Но если бы все развернулось в другую сторону, счет мог быть тем же, только наоборот. Никогда не знаешь.

С задней линии он сегодня играл действительно здорово. А я пытался тактически все сделать безупречно. Ошибки были, конечно, но мы хорошо подготовились к матчу – и это чувствовалось.

Даже если счет 6:2, все могли решить несколько розыгрышей. В этом и есть суть тенниса, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
