Сегодня день рождения Эммы Радукану

13 ноября исполняется 23 года Эмме Радукану.
Британка – чемпионка US Open-2021. Она единственная теннисистка, выигравшая «Большой шлем», начав его с квалификации. В июле 2022-го она дебютировала в топ-10, но по ходу следующего сезона выпала из топ-300 из-за травм и операций на обеих кистях и голеностопе.
Сезон-2025 Радукану завершила на 29-й строчке рейтинга WTA.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
