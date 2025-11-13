3

Сегодня день рождения Эммы Радукану

Сегодня 23-летие Эммы Радукану.

13 ноября исполняется 23 года Эмме Радукану.

Британка – чемпионка US Open-2021. Она единственная теннисистка, выигравшая «Большой шлем», начав его с квалификации. В июле 2022-го она дебютировала в топ-10, но по ходу следующего сезона выпала из топ-300 из-за травм и операций на обеих кистях и голеностопе.

Сезон-2025 Радукану завершила на 29-й строчке рейтинга WTA.

Радукану вернулась после трех операций на $15 млн богаче. Чем она занималась?

