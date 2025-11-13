Синнер – на вопрос, нужна ли ему новая вода: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать»
Синнер сэкономил воду по ходу матча со Зверевым на итоговом.
Янник Синнер по ходу матча с Александром Зверевым на итоговом проявил сознательность в потреблении воды.
Он ополоснул руки из маленькой бутылки воды, после чего болбой предложил принести ему новую. Синнер ответил: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
