Синнер – на вопрос, нужна ли ему новая вода: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать»

Синнер сэкономил воду по ходу матча со Зверевым на итоговом.

Янник Синнер по ходу матча с Александром Зверевым на итоговом проявил сознательность в потреблении воды.

Он ополоснул руки из маленькой бутылки воды, после чего болбой предложил принести ему новую. Синнер ответил: «Нет, я могу допить – чтобы не выбрасывать».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
