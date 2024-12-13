Эрика Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 125 в Лиможе

79-я ракетка мира Эрика Андреева уступила №181 Селин Неф в четвертьфинале турнира WTA 125 во французском Лиможе – 5:7, 4:6.

В 2024-м у Андреевой три четвертьфинала WTA 125 и один WTA 500 – в Монтеррее. Ни на одном из этих турниров она не пробилась в полуфинал.