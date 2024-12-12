Блинкова впервые в карьере проиграла матч 0:6, 0:6

Анна Блинкова не взяла ни одного гейма во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе.

Она за 43 минуты уступила Варваре Лепченко . Блинкова впервые в карьере проиграла 0:6, 0:6. Лепченко теперь поборется за выход в полуфинал с Нурией Парризас Диас.