Блинкова впервые в карьере проиграла матч 0:6, 0:6
Анна Блинкова не взяла ни одного гейма во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе.
Она за 43 минуты уступила Варваре Лепченко.
Блинкова впервые в карьере проиграла 0:6, 0:6.
Лепченко теперь поборется за выход в полуфинал с Нурией Парризас Диас.
Опубликовала: Любовь Энина
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