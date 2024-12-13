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Бушар поцарапала роговицу во время тренировки по пиклболу

Финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар травмировала глаз во время тренировки.

«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнера прямо мне в глаз 😵‍💫. Поехали в отделение скорой помощи – в итоге у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! 🥒 Восстановлюсь через несколько дней 🫶🏻», – написала канадка.

Фото: x.com/geniebouchard

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @geniebouchard
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