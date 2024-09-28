Бушар об операции на плече в 2021-м: «Думала: что же вы в него вставили, оно теперь как бионическое. Мне даже кажется, что я стала лучше подавать»
Эжени Бушар рассказала о последствиях операции на правом плече.
Канадка перенесла артроскопию в июне 2021-го.
Сейчас Бушар профессионально играет в пиклбол и почти не выступает на теннисных турнирах. Она 983-я в рейтинге WTA.
«Ничего не болит, никаких ограничений, все в порядке. Мне даже кажется, что [после операции] я стала лучше подавать. Я знаю, говорят, что после операции игрок уже не может стать прежним, особенно если ее делают на плече. Но я буквально думала: что же вы вставили мне в плечо, оно теперь как бионическое. Клянусь, я стала немного быстрее!»
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennisuptodate.com
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