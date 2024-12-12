Чемпионы-2022 Кириос и Коккинакис сыграют в паре на Australian Open
Ник Кириос и Танаси Коккинакис снова сыграют в паре на Australian Open.
Они чемпионы парного турнира 2022 года.
«Мы вернемся на Australian Open... Ждите американских горок... В последний раз», – написал Кириос, который за два сезона провел один матч – в июне 2023-го. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
Кириос вернется на турнире ATP 250 в Брисбене, где выступит по защищенному рейтингу.
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кириоса
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