Кириос, Нисикори и Опелка заявились на Australian Open по защищенному рейтингу
Опубликована заявка на Australian Open-2025, который пройдет 12-26 января.
Мужской список возглавил первая ракетка мира Янник Синнер. Также в него вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
Последним по рейтингу в основную сетку прошел №98 Самит Нагал, первый запасной – Джейкоб Фернли.
Полностью заявка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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