Кириос не верит, что египетские пирамиды построили люди. Какие есть доказательства?
Ник Кириос сходил на подкаст к режиссеру-документалисту Луису Теро и обсудил там перспективы ухода из тенниса, депрессию и пьянство. А еще – теории заговора.
Кириос уже давно проявлял интерес к этой теме и интересовался рептилоидами и иллюминатами. В этот раз он высказался о высадке американцев на Луну:
«По-моему, интересно, что первыми это сделали американцы – у которых до этого не было ни одного успешного запуска ракет. И тут внезапно они высадились на Луну».
Еще Кириос прокомментировал мнение, что Земля может быть не круглой:
«Я склонен сказать, что она круглая, но не удивлюсь, если окажется по-другому. Может быть, нам стоит выпить пива и поговорить об этом не под запись».
Но больше всего они обсуждали египетские пирамиды – Кириос не верит, что их могли построить люди:
«Это невозможно. Разве возможно, чтобы они точно провели все измерения, точно все выстроили – хотя им приходилось катить большие камни по бревнам? Это же безумие.
И почему двери такие большие? Кто должен через них проходить, если они такие большие?
Я не знаю, кто их построил. Но не думаю, что мы были на такое способны. Сейчас 2024-й, и мы никак не можем жить без конфликтов. И ты считаешь, что мы построили пирамиды? Да ты сумасшедший. Это безумие».
Можно верить во что угодно, но египетские пирамиды – одни из самых изученных исторических артефактов в мире. Исследовать их начали еще в XIX веке, и процесс продолжается до сих пор.
Пирамиды поражают высотой и масштабом – до появления Эйфелевой башни они были самыми высокими сооружениями на планете. При этом их возраст оценивают в среднем в 4000-5000 лет.
Соответственно, люди уже давно ищут ответ на вопрос, как их удалось построить.
Если разложить его на составляющие, он делится на три вопроса:
1. Откуда египтяне взяли такие большие каменные блоки?
2. Как им удалось доставлять их до места постройки пирамид?
3. Как они сумели без тяжелой техники сложить эти блоки весом в несколько тонн в пирамиды?
Откуда такие большие камни?
Историки и археологи проработали этот вопрос серьезно. Они обнаружили и каменоломни, где, скорее всего, добывали строительные материалы, и мастерские, где изготавливали инструменты для этого процесса.
Тут важно понимать следующее:
● Пирамиды в основном строили из мягкой породы – известняка.
● Для вырезания блоков из известняка достаточно медных или бронзовых инструментов – и археологические находки указывают, что египтяне умели работать с этими металлами и могли делать необходимый инвентарь. Более того, для работы с мягкими породами могут подойти и каменные инструменты.
● Размеры блоков, из которых делали пирамиды, тоже не должны смущать. Ученые выяснили, что строить из больших блоков в те времена было эффективнее – потому что это требует меньшей работы от квалифицированных камнерезов и больших усилий от неквалифицированных транспортировщиков этих вырезанных камней. А неквалифицированная рабочая сила в древнем Египте имелась в избытке.
Как огромные блоки доставляли от каменоломен до строек?
Есть несколько гипотез, у которых есть археологические и исторические подтверждения.
Сейчас пирамиды находятся в пустыне, но в этом году ученые выявили, что так было не всегда – когда-то у Нила были притоки, которые проходили прямо рядом с местом стройки. Поэтому считается, что тяжелые блоки в основном переправляли по воде.
Кроме того, было еще два варианта.
Во-первых, перевозка по песку на специальных санях. Существует изображение, на котором 172 человека тянут алебастровую статую номарха XV нома Джехутихотепа II – ее вес оценивают в 60 тонн. Ученые провели эксперимент и подтвердили, что такое возможно.
Потом они экстраполировали, что для перемещения на санях блока весом 2,5 тонны, нужно всего восемь человек.
Во-вторых, блоки перекатывали – подкладывая под них специальные цилиндры. И когда блок проезжал по части цилиндров, их вынимали и перекладывали дальше.
Как эти блоки устанавливали?
Основная и пока не решенная окончательно загадка – как устанавливали вершину, так называемый пирамидон, который у великих пирамид весит несколько сотен тонн. Сейчас главная гипотеза состоит в том, что вокруг него строили леса – и потихоньку его поднимали на канате по мере строительства. То есть пирамида возводилась вокруг верхушки.
А края, скорее всего, строили при помощи рампы, по которой камни катили. Есть несколько версий того, какие рампы могли использовать – прямые, спиральные, зигзагообразные. Но суть примерно одинаковая.
Ученые проводили эксперименты, которые выявили, что блок весом 2 тонны могли поднять 15-20 человек.
В целом, по разным оценкам, пирамиду Хеопса могли построить от 30 до 50 тысяч человек. А уйти на это могло всего 16,5 лет.
Какие еще есть версии происхождения пирамид?
Основных две.
1. Внеземное происхождение – что их построили инопланетяне.
2. Земное происхождение – но их построили не люди, а какая-то древняя и более развитая цивилизация, которая потом вымерла или исчезла.
Но подтверждений у этих гипотез куда меньше, чем у тех, которые предполагают участие человека.
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Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os; Gettyimages.ru/Sean Gallup, USAF, Chris McGrath, Marco Di Lauro; Internet Archive Book Images