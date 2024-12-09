Радукану о допинговых делах: «Многие игроки, которых я знаю, опасаются. Мы осознаем, что все, что мы принимаем, может оказаться загрязнено»

Эмма Радукану отреагировала на допинговые дела в теннисе.

«Не только я, но и многие игроки, которых я знаю, опасаются по этому поводу. Мы осознаем, что все, что мы принимаем, легко может оказаться загрязнено.

Некоторые добавки я, возможно, и хотела бы принимать, но не могу, потому что они продаются без рецепта и проходят серийное тестирование [предварительную проверку на содержание запрещенных веществ в партии]. Такое тестирование одного препарата стоит 1000 фунтов, и это очень дорого. Если речь о препарате, который тебе очень нужен, это, конечно, стоит того, но от многих вариантов придется отказаться.

Я очень внимательно отношусь к тому, что пью и ем. Если я где-то оставляю воду, то очень из-за этого волнуюсь. Но это просто часть спорта. Мы все в одинаковых условиях».

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