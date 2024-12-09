  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Радукану о допинговых делах: «Многие игроки, которых я знаю, опасаются. Мы осознаем, что все, что мы принимаем, может оказаться загрязнено»
0

Радукану о допинговых делах: «Многие игроки, которых я знаю, опасаются. Мы осознаем, что все, что мы принимаем, может оказаться загрязнено»

Эмма Радукану отреагировала на допинговые дела в теннисе.

«Не только я, но и многие игроки, которых я знаю, опасаются по этому поводу. Мы осознаем, что все, что мы принимаем, легко может оказаться загрязнено.

Некоторые добавки я, возможно, и хотела бы принимать, но не могу, потому что они продаются без рецепта и проходят серийное тестирование [предварительную проверку на содержание запрещенных веществ в партии]. Такое тестирование одного препарата стоит 1000 фунтов, и это очень дорого. Если речь о препарате, который тебе очень нужен, это, конечно, стоит того, но от многих вариантов придется отказаться.

Я очень внимательно отношусь к тому, что пью и ем. Если я где-то оставляю воду, то очень из-за этого волнуюсь. Но это просто часть спорта. Мы все в одинаковых условиях».

«Правильный мелатонин вставляет как надо». Теннис бушует из-за допинга Швентек

Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: eurosport.com
logoЭмма Радукану
logoWTA
logoдопинг
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Швентек о допинговом деле: «Около 70 тысяч долларов я потратила на адвоката и около 15 тысяч евро – на экспертизы и анализы»
347 декабря, 09:06
Швентек о том, как узнала о положительном допинг-тесте: «Мне сказали, что я отреагировала так, будто кто-то умер или произошло что-то серьезное с моим здоровьем»
77 декабря, 06:57
Производитель мелатонина, который принимала Швентек: «Следы примесей в проверенных упаковках препарата значительно ниже допустимой нормы»
2729 ноября, 19:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведев о том, сколько ему нужно денег, чтобы закончить с теннисом: «Или этой суммы нет, или она очень большая, ну, миллиард. Тогда я бы, наверное, подумал»
127 минут назад
Серена Уильямс: «У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать, а Винус это наработала»
1сегодня, 08:14
Квитова показала, как 5-месячный сын наблюдает за ее тренировкой на корте
1сегодня, 06:57Фото
Рублев о допинговом деле Синнера: «Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал»
11вчера, 20:54
Лимож (WTA 125). Александрова начнет матчем с Корпач, Блинкова – с Рузе, Чараева – с Ястремской
5вчера, 20:07
Стефанос Циципас: «Однажды я пытался быть нормальным. Худшие три минуты в моей жизни»
10вчера, 18:32
Итоговый турнир UTS. Де Минаур взял титул и заработал 919 тысяч долларов
5вчера, 17:42
Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби, Соболенко, Бадоса, Рыбакина и Димитров посетили гонку
7вчера, 17:35Фото
Бенчич проиграла в финале турнира WTA 125 в Анже. Это ее первый решающий матч после декрета
3вчера, 17:13
Итоговый турнир UTS. 1/2 финала. Де Минаур обыграл Монфиса, Эмбер уступил Руне
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00