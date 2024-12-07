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Швентек о том, как узнала о положительном допинг-тесте: «Мне сказали, что я отреагировала так, будто кто-то умер или произошло что-то серьезное с моим здоровьем»

Ига Швентек рассказала, как узнала о положительном допинг-тесте.

12 сентября, когда ей пришло уведомление от ITIA, она была на фотосессии.

«Я очень бурно отреагировала. Это была смесь растерянности и паники. Я много плакала. Мне пришел имейл. Мы получаем уведомления по электронной почте и смс, когда возникает какая-нибудь проблема или нужно заполнить документы. Я открыла письмо, подумав, что это одно из таких автоматических уведомлений, которые игроки получают, когда нужно что-то сделать. Но в этот раз имейл оказался гораздо серьезнее. Я даже не смогла его дочитать, потому что у меня полились слезы.

Мои менеджеры сказали, что я отреагировала так, будто кто-то умер или произошло что-то серьезное с моим здоровьем. Я рада, что была не одна и могла дать им телефон и показать, что случилось...

Я подумала, что, возможно, это ошибка. Я вообще не понимала, что происходит. Название вещества было мне совершенно незнакомо, я никогда не слышала о его существовании. Я не могла ни о чем думать, меня переполняли эмоции».

По словам Швентек, какое время она испытывала «отвращение от тенниса». Она резюмировала, что пережила за последние два с половиной месяца.

«Ужас. И огромное разочарование. Первое время мне казалось, что все это происходит из-за того, что я играю в теннис. Было невыносимо даже просто выходить на корт. Если бы не мой спарринг-партнер Томек Мочек, который поначалу занимался со мной, как с ребенком, – мы просто веселились на корте, – наверное, я бы вообще не пошла тренироваться.

Я люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы жертвовать своей репутацией или ценностями. Я оказалась в ситуации, когда из-за того, что произошло, люди вдруг стали отрицательно ко мне относиться.

Я ничего не могла с этим поделать и в каком-то смысле попала в эту ситуацию из-за того, что я спортсменка. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы перестать так думать и снова получать удовольствие от тенниса.

Главным уроком для меня станет то, что не всегда можно все контролировать. Я человек, который контролирует почти все аспекты своей жизни. То, что моя судьба не только в моих руках, и то, что, смогу я играть в теннис или нет, зависит от многих других факторов, на которые я не могу повлиять, научило меня тому, что такие ситуации будут возникать, и я должна с ними справляться».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tvn24.pl
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