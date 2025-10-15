«Шлем шести королей». 1/4 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Зверев – с Фрицем

Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Александр Зверев поборется с Тэйлором Фрицем. Сетка здесь . «Шлем шести королей» Эр-Рияд, Саудовская Аравия 15 – 18 октября 2025 Выставочный турнир Призовой фонд – 13 500 000 долларов Крытые корты, хард 1/4 финала Александр Зверев (Германия) – Тэйлор Фриц (США) Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция)