«Шлем шести королей». 1/4 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Зверев – с Фрицем
Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом на выставочном турнире в Эр-Рияде.
Александр Зверев поборется с Тэйлором Фрицем.
Сетка здесь.
«Шлем шести королей»
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
15 – 18 октября 2025
Выставочный турнир
Призовой фонд – 13 500 000 долларов
Крытые корты, хард
1/4 финала
Александр Зверев (Германия) – Тэйлор Фриц (США)
Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция)
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости