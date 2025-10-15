2

«Шлем шести королей». 1/4 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Зверев – с Фрицем

Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Александр Зверев поборется с Тэйлором Фрицем.

Сетка здесь.

«Шлем шести королей»

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

15 – 18 октября 2025

Выставочный турнир

Призовой фонд – 13 500 000 долларов

Крытые корты, хард

1/4 финала

Александр Зверев (Германия) – Тэйлор Фриц (США)

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция)

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
