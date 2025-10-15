3

Медведев рассказал, почему в этом году не участвует в «Шлеме шести королей»

Даниил Медведев рассказал, почему выбрал Алматы вместо «Шлема шести королей».

– Я знаю, что вас пригласили на выставочный турнир Six Kings Slam, но вы отказались, несмотря на то что призовые там под $ 1,5 млн каждому участнику. Вопрос – почему? Кстати, Циципас тоже был заявлен в Казахстане, однако отказался и сразу полетел в Саудовскую Аравию.

– Ну там намного все сложнее. Там, во-первых, конечно, насколько я знаю, не $ 1,5 млн каждому. Зависит от разных вариантов. Но я сильно упал в рейтинге, поэтому, в принципе, понимал, что меня туда изначально не пригласят. Приглашают шесть лучших. Ведь в прошлом году сделали исключение только для Рафы. Ну а я заявился в Казахстан. И если я заявился, то я играю. Скажем так, если я с кем-то договорился, то я держу слово. Поэтому я здесь и ни о чем не жалею. Плюс тоже рейтинг, надо здесь набирать очки, игру в официальных матчах. Поэтому постараюсь показать хороший теннис, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
