1

Медведев перед первым матчем в Алматы: «В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше»

Даниил Медведев рассказал о своем состоянии перед стартом на турнире в Алматы.

– У тебя был хороший результат в Шанхае, где ты играл в очень тяжелых и влажных условиях, а теперь играешь здесь, где гораздо более холодно. Как ты адаптируешься?

– Здесь явно будет легче. В Шанхае, вы видели и по другим игрокам, что это был один из самых жестких турниров в этом плане. Здесь центральный корт большой и закрытый, так что внешний воздух не поступает, так что должно быть довольно комфортно. Так что здесь, безусловно, будет легче физически. И, как я уже сказал, у нас было только несколько дней. Мы готовимся, и вы увидите, как это будет завтра.

– Тебя в Шанхае поддерживал Леонид Слуцкий. Он тренирует местный футбольный клуб и звал тебя к себе на восстановление после тяжелого матча. Ты воспользовался его приглашением?

– Нет, там в итоге не получалось. Потому что это надо было делать относительно рано утром, а я в тот день лег в три часа ночи, потому что пока восстановишься, то да се. И, в принципе, в теннисе привыкли уже к этому. У меня физио все равно с собой возит много разных специальных аппаратов – лазеры, всякие электроштуки – не знаю, как они правильно называются. Да, мы списались. Мы с ним знакомы, в принципе, хорошо, но не получилось съездить, потому что иначе пришлось бы не тренироваться, а потренироваться хотел. Однако я максимально был восстановлен к де Минауру, поэтому все было нормально.

– Как сейчас твое здоровье?

– Ну это осень, поэтому немножко приболел, но ничего страшного. Мы время от времени простужаемся, ведь столько путешествуем, поэтому к я этому привык. Если у тебя нет температуры под 40, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос и пошёл играть. Я заболел ещё в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoAlmaty Open
logoДаниил Медведев
logoATP
