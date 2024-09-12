Срыв Кудереметовой – упустила 5:0, побила себя ракеткой по голове

Вероника Кудерметова этой ночью в Гвадалахаре выдала перформанс в духе Андрея Рублева и Михаила Южного – шесть раз ударила себя ракеткой по голове.

Это случилось во втором круге против Камилы Осорио – после того, как россиянка упустила счет 5:0 в решающем сете. Она трижды подавала на победу, но ни разу не добралась до матч-пойнтов. Ближе всего к выигрышу она подобралась при счете 5:1, когда на приеме счет был 40:40.

Дальше все было совсем плохо – например, случился отрезок, когда Кудерметова проиграла 19 очков из 20.

В целом это поражение вписывается в картину сезона-2024 в исполнении Вероники.

● Она начала его в топ-20, но сейчас выпала из топ-40.

● В этом году Кудерметова проиграла 20 матчей из 33 – у нее всего 39% побед. Это ее худший показатель с тех пор, как она стала стабильно выступать на уровне WTA.

● Два матча подряд в основной сетке россиянка выиграла только на одном турнире – в Чарлстоне.

● В Чарлстоне же она одержала лучшую победу в сезоне – над 13-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей.

● У Кудерметовой по ходу сезона было три серии из четырех поражений подряд. Самую недавнюю она прервала как раз в первом круге в Гвадалахаре, одержав первую победу с июня.

● У Вероники отрицательный баланс против всех категорий соперниц. Удивительно, что лучшая статистика – против топ-20 (2:3). И все три поражения она потерпела от девушек из топ-10.

● Против топ-50 у нее – 4:10, против топ-100 – 9:15. И совсем грустные 3:5 против соперниц, которые не входят в сотню лучших. Правда, из пяти поражений два она потерпела от великой Анжелик Кербер, а еще одно – от Каролин Возняцки.

● Перед «Ролан Гаррос» Кудерметова рассуждала о кризисе: «Возможно, я сама и не замечаю, но со стороны те, кому я доверяю, говорят, что видят прогресс. Что я теперь сильнее и внутренне, и на корте, чем была год-два назад. Надеюсь, скоро все встанет на полочки, должно пойти. Хотя как должно – не гарантировано ничего».

Пока что на полочки ничего не встало.

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Фото: AFP /ULISES RUIZ