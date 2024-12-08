Кэти Болтер: «Было несколько случаев, когда меня преследовали. Однажды кто-то написал: «Я на улице. Если выйдешь, сделаю тебе больно»

Кэти Болтер рассказала, что ее несколько раз преследовали незнакомые люди.

«Было несколько случаев, когда меня преследовали. Однажды в Лондоне я поехала за Алексом [де Минауром], и кто-то следил за мной на машине. Мы приехали на Слоун-сквер, прошлись по магазинам, и та же машина поехала за мной домой. Я была с Алексом, так что все хорошо закончилось, но это не самое приятное чувство.

Я всегда думала на эту тему. Женщины задумываются о таких вещах, оставаясь ночью дома одни.

Однажды в Ноттингеме кто-то написал мне в соцсетях: «Я на улице. Если выйдешь, я сделаю тебе больно». Разумеется, я сообщила об этом WTA, и они нашли того парня, который действительно был на территории. Подобное происходит постоянно. Конечно, мы очень хорошо защищены, и можно чувствовать себя в безопасности. WTA прилагает все усилия, чтобы нам было комфортно. Мы защищены настолько, насколько это возможно, что хоть немного успокаивает».

Коллинс о сталкерах: «Иногда я могу показаться замкнутой, но мне пришлось быть очень осторожной ради безопасности»