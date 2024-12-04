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Болтер о советах де Минаура: «Он уже проделал тот путь, которым сейчас иду я. Беру его слова на вооружение и периодически прислушиваюсь»

Кэти Болтер благодарна своему бойфренду Алексу де Минауру за теннисные советы.

«Все, кто следит за нашей историей, видели, как мы вместе развиваемся на корте и за его пределами. Мне очень приятно, что на корте все получается и что мы вместе вне корта.

Мы помогаем друг другу самыми разными способами. Во-первых, он всегда готов дать совет. Я беру его слова на вооружение и периодически прислушиваюсь. Не знаю, помогают ли ему мои советы, но он знает, что делает. Он давно в этом спорте, хотя очень молод. У него большой опыт, и он уже через многое прошел.

Он уже проделал тот путь, которым сейчас иду я. Мне понадобилось чуть больше времени, поэтому у меня немного другой взгляд на вещи. Я могу что-то ему подсказать, а он – помочь мне подняться в рейтинге. Это помогло мне поверить в свой потенциал и в то, что я могу добиться того же, чего и он.

Иногда мы [тренируемся вместе]. На предсезонку запланирована пара таких тренировок. И, может, в Австралии будет еще одна-две, но должна сказать, что на тренировках мы все время соперничаем друг с другом (улыбается). Мы оба любим посоперничать, чем бы ни занимались. Теннис, падел или просто карты – во всем начинается напряженная борьба. Но больше всего я люблю соревноваться в меткости, потому что всегда побеждаю. У него не очень хорошо получается, так что ему есть над чем поработать».

Болтер и де Минаур дважды в этом сезоне выиграли турниры на одной неделе: в марте – Сан-Диего и Акапулько, а в июне – Ноттингем и Хертогенбош.

«Я до сих пор не понимаю, как так получилось. Даже один раз – уже невероятно, потому что такое очень редко случается. Но чтобы дважды на одной неделе... Не знаю, какие силы в этом замешаны, но происходит что-то странное.

Наша жизнь вертится вокруг тенниса, поэтому сложно его не обсуждать, но я люблю отдыхать от тенниса. Важно переключаться, и мы так и сделали в конце сезона. Алекс смог провести пару дней с моей семьей в Лестершире, занимаясь совсем другими делами. У него впервые была живая рождественская елка – это незабываемо!»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sky Sports
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