Первый матч сестер Андреевых – трогательно, но не очень качественно

Во втором круге турнира в Ухане началось очное противостояние сестер Андреевых в профессиональном туре – и старшая Эрика , пока отстающая по результатам, разобрала уже ставшую топом Мирру . Счет – 6:3, 6:1.

***

В этом году Мирра рассказала про тренировки с сестрой: «Если у нее что-то не получается, я начинаю думать, как ей помочь. Когда у меня не получается, она начинает думать про меня. Все идет просто наперекосяк. У нас ничего не получается».

И в матче тоже было ощущение, что они друг за друга очень переживают – и это очень сильно влияет на качество игры.

В стартовых четырех геймах было видно, что Мирра – чуть более развитая теннисистка. Она диктовала рисунок игры, была более активной и агрессивной. Эрика же очень напоминала, например, прошлогоднюю Мирру – которая могла что-то придумать, иногда выдать агрессию, но в целом отталкивалась от соперницы.

Но в середине сета, когда Мирра повела с брейком, рисунок матча изменился – просто потому, что младшая сестра стала намного больше ошибаться. Она впустила Эрику в борьбу, и та чуть прибавила, стала чаще и лучше разгонять мяч.

При этом были видны все шероховатости в игре Андреевой-старшей. Например, она не очень уверенно выглядела у сетки – не то чтобы ошибалась, но действовала недостаточно остро, чтобы забить за один-два воллея. Ей требовалось три-четыре удара.

Еще она сорвала несколько драйв-воллеев, когда уже полностью отыгрывала Мирру и ей оставалось только забить.

Все это могло ей дорого обойтись. Если бы Мирра прекратила ошибаться. Но она не прекратила.

После матча Эрика очень четко описала ощущения от матча: «Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад – когда мы были совсем маленькими. Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией.

Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».

***

Первый матч сестер стал трогательным событием – от фото до матча до объятий после.

Но по игре ни одна из сестер не показала свой максимум.

И лично для Эрики это важный результат. Она второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-20 и впервые вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000. Дальше она встретится с Жасмин Паолини или Юэ Юань.

В детстве Эрика и Мирра дрались и спорили, кого больше любит мама

Фото: Gettyimages /Robert Prange / Contributor