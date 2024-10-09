Первый матч сестер Андреевых – трогательно, но не очень качественно
Во втором круге турнира в Ухане началось очное противостояние сестер Андреевых в профессиональном туре – и старшая Эрика, пока отстающая по результатам, разобрала уже ставшую топом Мирру. Счет – 6:3, 6:1.
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В этом году Мирра рассказала про тренировки с сестрой: «Если у нее что-то не получается, я начинаю думать, как ей помочь. Когда у меня не получается, она начинает думать про меня. Все идет просто наперекосяк. У нас ничего не получается».
И в матче тоже было ощущение, что они друг за друга очень переживают – и это очень сильно влияет на качество игры.
В стартовых четырех геймах было видно, что Мирра – чуть более развитая теннисистка. Она диктовала рисунок игры, была более активной и агрессивной. Эрика же очень напоминала, например, прошлогоднюю Мирру – которая могла что-то придумать, иногда выдать агрессию, но в целом отталкивалась от соперницы.
Но в середине сета, когда Мирра повела с брейком, рисунок матча изменился – просто потому, что младшая сестра стала намного больше ошибаться. Она впустила Эрику в борьбу, и та чуть прибавила, стала чаще и лучше разгонять мяч.
При этом были видны все шероховатости в игре Андреевой-старшей. Например, она не очень уверенно выглядела у сетки – не то чтобы ошибалась, но действовала недостаточно остро, чтобы забить за один-два воллея. Ей требовалось три-четыре удара.
Еще она сорвала несколько драйв-воллеев, когда уже полностью отыгрывала Мирру и ей оставалось только забить.
Все это могло ей дорого обойтись. Если бы Мирра прекратила ошибаться. Но она не прекратила.
После матча Эрика очень четко описала ощущения от матча: «Чувствую себя так же, как когда мы играли на тренировках лет пять назад – когда мы были совсем маленькими. Было очень тяжело, я допускала много легких ошибок, она тоже. И мне кажется, что я лучше справилась с ситуацией.
Думаю, мы проведем еще много матчей. И очень скоро».
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Первый матч сестер стал трогательным событием – от фото до матча до объятий после.
Но по игре ни одна из сестер не показала свой максимум.
И лично для Эрики это важный результат. Она второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-20 и впервые вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000. Дальше она встретится с Жасмин Паолини или Юэ Юань.
В детстве Эрика и Мирра дрались и спорили, кого больше любит мама
Фото: Gettyimages/Robert Prange / Contributor
Как я и предполагал, девочки сыграли в свой теннис. Эрика в красивый, умный, с укороченными и ударами по углам. Да, он даёт результат 50/50, руки иногда подводят. Плюс в игре с Ястремской Эрика показала, как умеет терпеть. И сегодня в некоторых моментах она просто перетерпела сестру.
Игра Мирры - это весёлая куча брейков. Игра в атаку, мощно и побыстрее закончить розыгрыш, не разводя его на 10+ ударов. Чаще это получается и даёт побеждать. Игра со Швёнтек и вчера с китаянкой, где за 2 сложные игры отдала всего 2 подачи, скорее исключения. Пока что. Мирра обязательно подтянет подачу и будет в топ3. А бывают и срывы. Игра с Линнет на олимпиаде и с Крюгер из вторых 50 рейтинга в Нью-Йорке тому подтверждения. Мирра нестабильна, что нормально в целом для её возраста. Но она дико прогрессирует и за это мы её любим.
Как итог: девочки сыграли в свой теннис, выложившись на все 100%. Просто Эрике больше повезло, она оказалась больше готовой. Любите теннис, друзья и болейте за своих любимых теннисистов