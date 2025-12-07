5

Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Я знаю, что выиграю этот матч»

Соболенко считает, что обыграет Кириоса в «Битве полов».

Арина Соболенко после выставочного матча на Atlanta Cup в Дулуте ответила на вопрос, будет ли смотреть встречу Ника Кириоса. Австралиец играл с Беном Шелтоном следующим запуском (Кириос уступил 6:7, 3:6).

Напомним, Соболенко и Кириос проведут «Битву полов» 28 декабря в Дубае.

«Я знаю, что выиграю этот матч. Так что мне даже не нужно смотреть на его игру здесь, вы что!» (смеется), – заявила первая ракетка мира после победы над Наоми Осакой.

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?

Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
