Соболенко о «Битве полов» с Кириосом: «Я знаю, что выиграю этот матч»
Соболенко считает, что обыграет Кириоса в «Битве полов».
Арина Соболенко после выставочного матча на Atlanta Cup в Дулуте ответила на вопрос, будет ли смотреть встречу Ника Кириоса. Австралиец играл с Беном Шелтоном следующим запуском (Кириос уступил 6:7, 3:6).
Напомним, Соболенко и Кириос проведут «Битву полов» 28 декабря в Дубае.
«Я знаю, что выиграю этот матч. Так что мне даже не нужно смотреть на его игру здесь, вы что!» (смеется), – заявила первая ракетка мира после победы над Наоми Осакой.
Алёна Майорова
Tennishead
