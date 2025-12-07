Энди Маррей: «Сейчас я не играю в теннис ради удовольствия, и я очень этому рад»

Маррей: сейчас я не играю в теннис ради удовольствия, и я очень этому рад.

Энди Маррей рассказал о жизни после завершения карьеры. Он также прокомментировал работу с Новаком Джоковичем. Маррей тренировал серба с конца 2024-го по май 2025-го.

«Я понял, что не хочу больше находиться в дороге. Я хочу быть дома.

Сейчас я не играю в теннис ради удовольствия, и я очень этому рад. Мне кажется, мои цели изменились. Я был очень сконцентрирован на теннисной карьере, а сейчас я очень много того же внимания уделяю семье и детям. Поэтому сейчас у меня нет никакого желания выходить на теннисный корт. Я по этому не скучаю. И я считаю, что это действительно хорошо».