Мирра Андреева взяла четыре гейма в матче со старшей сестрой Эрикой
Эрика Андреева обыграла младшую сестру Мирру во втором круге в Ухане – 6:3, 6:1.
20-летняя россиянка впервые вышла в 1/8 финала на уровне WTA 1000.
Дальше Андреева-старшая сыграет с Жасмин Паолини или Юэ Юань.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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