Киз о защите титула Australian Open: «Очевидно, я буду чувствовать давление – было бы безумием говорить, что такого не случится»

Киз сказала, что на Australian Open будет ощущать давление из-за защиты титула.

Мэдисон Киз прокомментировала предстоящее начало сезона. В прошлом году она выиграла турнир в Аделаиде и Australian Open.

«Очевидно, я буду чувствовать давление, потому что буду защищать титул [Australian Open]. Было бы безумием говорить, что такого не случится.

Но, думаю, все зависит от отношения. Конечно, это огромное достижение, и для меня будет большой честью впервые участвовать в турнире «Большого шлема» в качестве действующего чемпионки.

Я с нетерпением жду всей австралийской серии турниров. Для меня это один из любимых отрезков в году, так что я с нетерпением жду возможности вернуться.

Конец сезона сложился неидеально, не так, как я хотела, но это иногда это реальность спорта. Этот сезон был один из лучших в карьере.

Так что я потрачу несколько следующих недель на работу над собой, постараюсь добавить некоторые моменты в игру. А потом, надеюсь, у меня будет замечательный старт сезона», – поделилась американка на выставочном турнире в Шарлотте.