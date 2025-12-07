2

Итоговый турнир UTS. Де Минаур защитил титул, Рублев уступил в 1/2 финала

В Лондоне завершился итоговый выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown .

Титул второй год подряд выиграл Алекс де Минаур.

Каждый матч состоит из четырех 8-минутных четвертей (партий) с 3-минутными перерывами между ними. В четвертях игроки поочередно подают по две подачи, в розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. Если теннисист берет три партии, он выигрывает матч. Если по итогам четырех партий не определяется победитель, играется решающий гейм «мгновенной смерти», который выигрывает теннисист, первым взявший два очка подряд.

По ходу матчей разрешены тренерские подсказки, в переходах игроки дают интервью и общаются с болельщиками.

UTS Grand Final

Выставочный турнир

Лондон, Великобритания

5 – 7 декабря 2025

Призовой фонд – 1 865 000 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

Юго Эмбер (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 13:15, 13:18, 9:18

Андрей Рублев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 17:9, 11:15, 17:7,11:17, 0:2

Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 11:15, 15:10, 15:11, 16:7

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
