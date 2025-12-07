Де Минаур о Синнере: «Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают – они от него отскакивают»

Де Минаур: трудные моменты не задевают Синнера – они от него отскакивают.

Алекс де Минаур рассказал, в чем особенность Янника Синнера.

«Одна из главных черт Янника – уровень, который не колеблется ни дня. Это одна из самых впечатляющих вещей и с теннисной точки зрения, и с ментальной. В этом году произошло многое, но психологически на него это не не повлияло.

На «Ролан Гаррос» он вел 2:1 по сетам, у него были матчболы, но он проиграл. Это был потрясающий матч, а затем он повторил этот успех на «Уимблдоне». Удивительно, что после такого разочарования он смог вернуться и играть так, как он это делал, чтобы выиграть титул.

Такое ощущение, что трудные моменты его не задевают. Они отскакивают от него и исчезают уже на следующей неделе. Это вызывает восхищение».