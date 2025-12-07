Звонарева проиграла оба финала на 100-тысячнике ITF в Дубае

Вера Звонарева не смогла обыграть 103-ю ракетку мира Петру Марчинко в финале 100-тысячника ITF в Дубае. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6.

41-летняя россиянка провела первый турнир с июня 2024-го, первый одиночный – с мая 2024-го.

Звонарева также уступила в парном финале вместе с Радой Золотаревой. Они проиграли Синью Гао и Мананче Савангкаев со счетом 4:6, 7:5, 4:10.