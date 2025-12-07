Рахимова выиграла титул на первом турнире после объявления о смене гражданства
Камилла Рахимова выиграла WTA 125 в Анже. В финале она победила Татьяну Корпач со счетом 6:3, 7:6(4).
Рахимова выиграла первый титул с сентября прошлого года. Тогда она победила на турнире той же категории в Гвадалахаре.
На турнире в Анже она выступала без флага.
Напомним, ранее стало известно, что 112-я ракетка мира будет представлять Узбекистан. В ее профиле на официальном сайте WTA изменений нет, а в профиле на официальном сайте ITF у нее уже присутствует флаг Узбекистана.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости