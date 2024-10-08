Мирра и Эрика Андреева сыграют друг с другом! В детстве они дрались и спорили, кого больше любит мама

Суперматч во втором круге турнира в Ухане – Мирра Андреева сыграет со старшей сестрой Эрикой . Они впервые встретятся друг с другом – раньше они не играли ни на профессиональном, ни на серьезном юниорском уровне.

Это будет первая очная встреча двух сестер в рамках WTA с 2020-го – когда последний матч в противостоянии провели Винус и Серена Уильямс. Всего американки играли 31 раз – в том числе разделили 10 финалов «Больших шлемов» (включая четыре подряд в 2002-2003-м). А впервые они встретились в 1998-м, когда Серене было 16, а Винус – 17.

Сестры Андреевы начинают противостояние чуть позже: Мирре сейчас 17, а Эрике – 20. Долгое время они даже не попадали в сетки одних и тех же турниров – потому что прорыв Эрики начался чуть позже прорыва Мирры.

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Мирра много рассказывала об отношениях с сестрой. Она говорила, что в детстве «это был какой-то ужас»:

«Мы и ссорились, и дрались, и вообще, и вредничали друг на друга, поэтому там была такая целая драка каждый день. Но сейчас мы обе повзрослели, и уже, кроме поддержки, конечно, мы иногда тоже можем что-нибудь обсудить».

Одной из причин для ссор она называла, например, «пульт от телевизора, кто переключит канал».

Мирра вспоминала и другую историю: «Эрика всегда говорила: «Мама меня больше любит». Я говорила: «Нет, это неправда» — вот из-за этого мы тоже раньше ссорились».

Сейчас отношения, конечно, совершенно другие – обе сестры акцентируют, что в них царит взаимная поддержка. Два года назад, еще до прорыва Мирры, Эрика рассказывала: «Раньше где-то больше подсказывала я. Но Мирра очень быстро подбирается к про-туру и сейчас часто перед матчами говорит, как бы она на моем месте сыграла, что бы делала в этом матче. Бывает и наоборот: когда Мирра играет, я ей рассказываю, как играть с этой девочкой. В этом плане мы абсолютно на равных: очень плотно общаемся, стараемся помогать друг другу, насколько возможно».

Тогда они еще вместе жили в академии, и Эрика очень тепло описывала это время: «Не могу сказать, что делаем что-то особенное. Наслаждаемся тем фактом, что рядом друг с другом. Делаем обычные вещи, например, ходим по магазинам. Когда после турниров у меня есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. Гуляем, смотрим фильмы. Абсолютно обычные вещи. Просто ты больше начинаешь ценить их после разлуки».

Мирра соглашалась: «Иногда мы с Эрикой спорим о чем-то, но чаще закрываемся в комнате и вместе что-нибудь делаем».

Причиной для ссоры может стать только бардак – за который Мирру ругает еще и мама. «Если и можем поссориться, то только если она на меня кричит, что у меня все время бардак, что я ничего не убираю, что она устала жить в этом бардаке. [Она говорит:] «Давай, пожалуйста, что-нибудь за собой убирай, что ты тут все разбрасываешь». Вот это одна из немногих причин, из-за которых мы можем поссориться», – объясняла Мирра уже в этом году.

А еще она весело рассказывала Дарье Касаткиной, почему ей нравится играть в паре с сестрой:

Мирра: Да, пару просто зашибись. Я обожаю. Но тренироваться не люблю, потому что я начинаю за нее переживать. Если у нее что-то не получается, я начинаю думать, как ей помочь. Когда у меня не получается, она начинает думать про меня. Все идет просто наперекосяк. У нас ничего не получается.

В паре, если у меня что-то не получается, она находит правильные слова, но не сюсюкается со мной.

Касаткина: Ты физически ее скосить можешь.

Мирра: Да, она на это жалуется. Я руку кладу, а у нее потом синяки на плече.

Касаткина: При этом тебе страшно?

Мирра: Да. Ментально она меня давит.

Касаткина: Абьюз.

Мирра: У меня абьюз с Эрики, с папы, с мамы. Я живу в абьюзивной семье (смеется).

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Мирра еще до полноценного прорыва говорила, что очень хочет сыграть с сестрой на большом турнире. В Ухане мечта сбудется. Матч пройдет уже в среду. Фавориткой будет младшая – Мирра уже стоит в топ-20 (Эрика на этой неделе 70-я), у нее были большие результаты, и как игрок она выглядит более целостной.

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Фото: Gettyimages /Wang He; Xinhua/Du Zixuan/Global Look Press ; РИА Новости /Илья Наймушин