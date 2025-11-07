Фото
Надалю вручили ключ от Майами

Рафаэлю Надалю вручили ключ от города Майами.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил Рафаэлю Надалю ключ от города – символическую награду, которую дают людям за заслуги перед городом.

Испанец пять раз выходил в финал турнира в Майами (в 2005, 2008, 2011, 2014 и 2017 годах), но ни разу не смог одержать победу. В момент передачи награды Надаль пошутил: «Я проиграл пять финалов в Майами, но теперь у меня хотя бы есть ключ».

«Спасибо, Майами, за то, что вручили мне ключ от города. Это особое признание от сообщества, с которым я чувствую глубокую связь.

Было здорово принять участие в America Business Forum и поделиться опытом, ценностями и планами на будущее. Спасибо, Майами!» – написал Надаль в соцсети.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @RafaelNadal
